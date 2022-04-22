Пермь готовится к празднованию 9 Мая
Для тех, кто не сможет присутствовать, на площади перед Театром-Театром организуют прямую трансляцию.
В 13.00 часов запланирована церемония возложения цветов у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу.
Завершит торжества 10-минутный фейерверк, который, как обещают в краевом оргкомитете «Победа», будет виден из большинства центральных точек города. Начало в 23:00 часа.
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