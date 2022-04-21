Пермяки начали готовиться к светлому празднику Пасхи

В Перми заработали пасхальные ярмарки. Что предлагают людям накануне праздника и в последние дни поста?Пряный аромат шашлыка уже напоминает о скором окончании Великого поста и наступлении майских праздников. Оценить мясо из Октябрьского района теперь можно прямо в Закамске - на Пасхальной ярмарке. В меню у шеф-повара Виктора Валеевских - сочная курица.Виктор Валеевских: "У нас небольшая ферма. Стараемся участвовать на каждой ярмарке".Рядом — прилавок с пасхальными яйцами из Суксуна. Предприниматель Наталья Шестакова с гордостью показывает фотографии своей фермы. Говорит, за год количество кур-несушек увеличилось с пятисот до шестисот штук! Яйца белые — можно покрасить самому!Наталья Шестакова, глава КФХ: "Представляю яйцо домашнее куриное деревенское. Разукрашены, к Пасхе готовы полностью. Курочки на свободном выгуле. На натуральном вскорме".В Закамске открылись сразу две Пасхальные ярмарки. На улице Ласьвинская и на Маршала Рыбалко. Товары отовсюду. Например, слепленные вручную Шадейские пельмени к праздничному столу на любой вкус — телятина, пельмешки из редьки, голубцы, чебуреки.На подарки — плетеные корзины для родственников, а также игрушки для детей, связанные из специальной пряжи.В светлый праздник Пасхи на городской ярмарке имеются сопутствующие товары: сувениры и куличи. На прилавке представлены некоторые из них.До Светлой Пасхи православным верующим осталось подождать до конца недели.