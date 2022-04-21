В Перми запущен проект по созданию доброжелательной психологической среды в школах

Перми запущен проект по созданию доброжелательной психологической среды в школах. Как пояснили в департаменте образования администрации Перми, над проектом работает команда специалистов по психологии, медиации и конфликтологии Пермского государственного национального исследовательского университета, «Ассоциации медиаторов Пермского края» и «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».В проект уже вошли школа-интернат №4 для учеников с ограниченными возможностями здоровья, школы «ЭнергоПолис», «Приоритет», №37, №45, №14, «Школа Агробизнестехнологий», «Открытая школа», лицей №8 и гимназия №31. Здесь проведены обучающие семинары по управлению конфликтами. Школы-участники представили свои проектные идеи – от создания «Открытого кафе» для встреч учителей, детей и родителей до написания кодексов доброжелательного учителя и доброжелательного родителя.На следующем этапе состоятся семинары для административных команд, где участники разработают систему управленческих решений по внедрению этих идей в школах. Реализация проекта в школах начнётся с начала нового учебного года.Руководитель проекта, профессор ПГНИУ Татьяна Марголина считает, что вопросы внутренней психологической безопасности школы очень важны для детей, учителей и родителей. По её словам, агрессивное поведение детей может быть связано с тем, что школьные конфликты не разрешены и, как результат, накапливаются чувства обиды, недоверия и злости. Поэтому и возникло желание разработать модель создания доброжелательной атмосферы в школе.