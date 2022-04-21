В Лысьве 349 детей эвакуировали из лицея из-за задымления
Было установлено, что произошло возгорание электропроводки сушилки в туалете на втором этаже с последующим самозатуханием. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В здании находились 384 человек, в том числе 349 детей. Все они вышли самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны.
"В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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