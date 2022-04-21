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Полицейские проверяют камеры наблюдения в связи с кражей чугунных решеток на Северной дамбе
По информации пермских общественников, которые первыми сообщили о краже, похитители решеток действовали на протяжении пары недель. Работали незаметно, скорее всего, в ночное время и под видом коммунальных рабочих. В округе множество уличных камер, сейчас следователи изучают их содержимое.Александр Хомяков, старший референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В отдел полиции Мотовилихинского района поступило сообщение о том, что в районе Северной дамбы была похищена часть элементов металлического ограждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления".
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