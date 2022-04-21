Полицейские проверяют камеры наблюдения в связи с кражей чугунных решеток на Северной дамбе

Пермские полицейские начали работу по заявлению администрации Мотовилихинского района краевой столицы о краже чугунных секций ограждения на Северной дамбе. На данный момент пропали 61 решетка на одной стороне дороги и еще несколько на другой. Предварительно - ущерб может быть оценен в несколько миллионов рублей, а вот сдать в качестве лома черного металла преступники смогут украденное всего за 250 тысяч. Впрочем, сделать это будет непросто. Оперативники первым делом сейчас проверяют пункты приема.По информации пермских общественников, которые первыми сообщили о краже, похитители решеток действовали на протяжении пары недель. Работали незаметно, скорее всего, в ночное время и под видом коммунальных рабочих. В округе множество уличных камер, сейчас следователи изучают их содержимое.Александр Хомяков, старший референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В отдел полиции Мотовилихинского района поступило сообщение о том, что в районе Северной дамбы была похищена часть элементов металлического ограждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления".