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В Перми построят 4 новых остановочных пункта, 40 отремонтируют
В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что в этом году планируется построить 4 новых остановочных пункта: на Бродовском тракте в районе въезда на Бродовский терминал (в обоих направлениях), в районе СНТ «Инкар-233» (в обоих направлениях), на улицах Лянгасова (микрорайон Энергетик) и Куфонина. В Дзержинском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах планируется реконструировать 12 павильонов и отремонтировать 2 площадки в рамках приведения остановочных пунктов в соответствие с требованиями ГОСТ. Кроме того, во всех районах города будет отремонтировано и приведено в надлежащее состояние более 40 посадочных площадок.
Также в рамках подготовки к 300-летию Перми на улицах Ленина и Сибирской планируется установка 28 многофункциональных остановок. Они будут оборудованы медиа-панелями с навигационной и справочной информацией, зарядками USB, «тревожной кнопкой», системой видеонаблюдения, точкой доступа Wi-Fi и т.д. При условии выделения финансирования приступить к установке таких конструкций планируется в этом году.
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