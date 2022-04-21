В Перми проконтролировали строительные работы на Слудской горке

Преображение Перми к юбилею теперь будут отслеживать постоянно, как это случилось в Ленинском районе.Строительные работы на Слудской горке идут буквально по всем направлениям. Наверху монтажники-высотники продолжают «наряжать» фасады домов в современные панели. Внизу – приступили к земляным работам.Специалисты начали разбирать старую пешеходную дорожку и готовить основание для обустройства новой. Проектом предусмотрено асфальтовое и плиточное покрытие, рассказал представитель подрядчика Сергей Маишев.Сергей Маишев, представитель подрядчика: "Задача у нас выровнять подушку и начать отсыпать гравий и песочную смесь".Исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района Александр Русанов, назначенный на эту должность в марте этого года, проконтролировал качество работ на территории вдоль улицы Петропавловской на участке от Попова до Крисанова. Он отметил, что верхний ярус должны привести в порядок уже к концу этого года.Александр Русанов, и.о. главы администрации Ленинского района: "Сейчас есть определенные задачи к 300-летию, будем с этой работой потихонечку справляться".Перед новым руководителем центрального района краевой столицы глава Перми Алексей Дёмкин, помимо подготовки к юбилею, поставил задачу сосредоточиться на качественном содержании улиц.На сегодняшний день уже проведены работы на улицах Луначарского, Екатерининской, Ленина, Сибирской, Комсомольском проспекте, Газеты «Звезда». На следующей неделе планируется уборка Советской, Монастырской, Клименко.Также стартовал ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году планируется завершить ремонт на улице Клименко от Ленина до Пушкина, который начался в 2021 году. Сейчас работы выполнены на 40%, отремонтированы тротуары и установлены бордюры.Александр Русанов, и.о. главы администрации Ленинского района: "Также будет отремонтирован участок дороги Окулова от Комсомольского проспекта до Попова. Там мы планируем расширить тротуары, сделать озеленение, заменить асфальтовое покрытие. Конечно, те объекты, которые сейчас готовятся к 300-летию, мы обращаем особое внимание. Я думаю, что у нас всё должно получиться".Если представить юбилей Перми как обычный семейный праздник, то организационные вопросы (выбор места, количество гостей) уже давно решены, продолжается активное приготовление «блюд», в смысле знаковых городских объектов. В каком виде их подадут к празднику, будет зависеть, в том числе, от степени контроля за ходом работ. На примере администрации Ленинского района выбран режим ежедневного мониторинга.Что касается Слудской горки, то когда рабочие закончат с верхним ярусом, они переберутся на нижний. Здесь так же будут сделаны дорожки, отремонтирована подпорная стенка, лестницы, появятся зоны для отдыха. Всё должно быть готово к 300-летию города – к 2023 году.