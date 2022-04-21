Как получить дополнительные баллы при поступлении в вузы края?

20 апреля на заседании краевого Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили подготовку и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в регионе в 2022 году.

В этом году в Пермском крае ЕГЭ сдают почти 12 тыс. выпускников 11 классов. Еще 27 тыс. учатся в 9 классах и будут проходить государственную итоговую аттестацию. До начала проведения экзаменов в 9 и 11 классах остается чуть больше месяца. Основной период ГИА для выпускников 9-х классов стартует 19 мая, ГИА для 11-х классов – 26 мая. В текущем году экзамены будут проходить в обычном формате, особенности их проведения, которые были установлены в предыдущие два года из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, отменены. Для получения аттестата девятиклассникам необходимо успешно сдать 4 экзамена – по двум обязательным предметам – русскому языку и математике – и двум предметам по выбору. Все выпускники 11-х классов должны преодолеть минимальный балл ЕГЭ по русскому языку и математике базового или профильного уровня.

Традиционно ТОП-5 популярных предметов ЕГЭ составляют математика, обществознание, информатика, биология и физика. Профильную математику в этом году сдают более 50% выпускников, базовую – 47%. Обществознание выбирает 37,7 % школьников, информатику – 19%, биологию и физику пишут порядка 17% учащихся.

Для проведения ЕГЭ в регионе будет действовать 71 пункт проведения экзамена. Для тех, кто будет проходить аттестацию после 9 класса, в этом году в Пермском крае организовано 237 пунктов проведения экзаменов.

Что касается предстоящей приемной кампании в вузах, то абитуриенты имеют право подать документы в 5 вузов и в каждом из них выбрать до 10 направлений подготовки. На бюджетные места документы принимаются до 25 июля, приказ о зачислении издается не позднее 9 августа. В этом году количество бюджетных мест на направления бакалавриат и специалитет превышает 6 тыс.: с 2019 года их число увеличено почти на тысячу.

Традиционно в этом году ребята могут получить дополнительные баллы при поступлении за участие в профильных вузовских олимпиадах: 2021 году этим воспользовались более 600 выпускников, чтобы повысить шансы зачисления на бюджетные места. Например, победители межрегиональной школьной олимпиады Лукойла получают дополнительно до 10 баллов при поступлении в ПНИПУ на горно-нефтяной факультет, победители олимпиады, организованной Высшей школы экономики-Пермь – 5 баллов. От 2 до 10 баллах в вузах дополнительно начисляют обладателям знаков ГТО.