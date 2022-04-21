250 бюджетных мест: ПГНИУ откроет Институт компьютерных наук и технологий

Ученый совет Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) принял решение о создании Института компьютерных наук и технологий. Партнерами ПГНИУ по формированию и развитию Института станут ведущие вузы и IT-компании страны.

«IT-отрасль российской экономики испытывает кадровый голод. Дефицит высококвалифицированных специалистов отмечают как компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, так и предприятия других сфер экономики. Отрасли нужны профессиональные кадры. От качества их подготовки и достаточной численности напрямую зависит устойчивое развитие экономики в быстро меняющихся условиях. Важно понимать, что вузы сегодня должны находить комплексные подходы, решающие одновременно задачи государственного значения и отвечающие региональным потребностям. Новая структура призвана повысить уровень участия ПГНИУ в реализации государственной политики по развитию кадрового потенциала отрасли», – прокомментировал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

ПГНИУ делает ставку на соответствие своих учебных программ IT-направлений специальностей ожиданиям талантливых абитуриентов и соответствие компетенций выпускников запросам рынка труда. В приемную кампанию 2022 года в новом Институте для будущих разработчиков и программистов будет доступно порядка 250 бюджетных мест.Как сообщили в университете, институт станет местом апробации и развития новых подходов к образованию, с учетом всех современных вызовов. В него перейдет наша флагманская сетевая программа с МФТИ.

Институт компьютерных наук и технологий предложит студентам как классические образовательные программы, так и «перевернутые» программы обучения. Активное использование индивидуальных образовательных траекторий позволит каждому поступившему раскрыть свой потенциал. В классическом виде образовательная программа предусматривает изучение высшей математики на первых двух курсах с небольшим числом IT-дисциплин. В «перевернутой» программе студенты будут начинать обучение с изучения IT-дисциплин, а дисциплины математического блока осваивать на старших курсах. Предусмотрена возможность длительных учебных практик в IT-компаниях – партнерах ПГНИУ (до 1 года обучения) на старших курсах. Индивидуальные образовательные траектории позволят каждому студенту при желании получить дополнительные компетенции в любом из прикладных направлений ПГНИУ – от экономики и психологии до химии и биологии, а также приобрести навыки работы в совместных проектах со студентами других специальностей.