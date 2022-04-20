← В Перми откроется первое в России кибер-кафе с роботом-кассиром
20 апреля 1911 г. в Перми впервые отмечали «туберкулёзный день»
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← В Перми откроется первое в России кибер-кафе с роботом-кассиром
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20 апреля 1911 г. в Перми впервые отмечали «туберкулёзный день»
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В Перми откроется первое в России кибер-кафе с роботом-кассиром
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