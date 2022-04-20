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20 апреля 1911 г. в Перми впервые отмечали «туберкулёзный день» →

В Перми откроется первое в России кибер-кафе с роботом-кассиром

В Перми в мае запустится уникальное кибер-кафе «Дуняша». Оно разместится в Парке им. Горького. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, это совместный проект пермского производителя сервисных роботов «Промобот» и компании «Робин Гуд Роботикс», выступившей автором идеи.
Кафе будет представлять собой роботизированный комплекс для автоматизированной продажи мороженого и напитков. При этом будет осуществляться полный цикл быстрого обслуживания клиента: от заказа до выдачи продукции.
Как рассказали авторы проекта, робот-кассир с обликом супермодели сможет самостоятельно изготовить мягкое мороженое, газировку или кофе высокого качества. Во время ожидания заказа «Дуняша» поддержит приятный разговор, расскажет покупателю сказку или предложит ему сделать совместное селфи.
«Дуняша простая в общении, женственная, немного ироничная и очень ответственная сотрудница», – рассказали разработчики.Всего в настоящий момент изготовлено два кибер-кафе: помимо Перми, еще одна «Дуняша» отправится в Нижний Новгород.

Опубликовано: 20.04.2022 в 15:15 в рубрике - Вести Пермь

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