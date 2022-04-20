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Капитальный ремонт Компроса входит в активную фазу
В связи со стартовавшими работами остановку «Кинотеатр «Кристалл», расположенную по нечётной стороне Комсомольского проспекта в квартале между улицами 1-й Красноармейской и Полины Осипенко, перенесли в квартал между улицами Глеба Успенского и 1-й Красноармейской – в район дома по адресу: Комсомольский проспект, 59.
Как рассказали в МКУ "Пермблагоустройство", подрядчик произвел демонтаж опор наружного освещения, выполняются работы по установке чугунного ограждения в бульварной части, покрытие тротуара разбирают для последующей прокладки кабельной канализации.
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20 апреля 1911 г. в Перми впервые отмечали «туберкулёзный день»
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