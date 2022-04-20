В Перми пройдет прямая линия по поиску архивных документов

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На вопросы ответят директор «Архива города Перми» Виктор Владимирович Новокрещенных и директор «Пермского государственного архива социально-политической истории» Сергей Васильевич Неганов. Пермяки могут звонить по номеру (342) 2059-059.
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