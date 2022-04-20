Весна пришла. В Прикамье вернулись лебеди
Дату первого прилета лебедей в Лямино теперь знают все жители поселка и ждут их возвращения каждый год. Чаще всего птицы останавливаются на реке прямо напротив дома Нины Серегиной, так что о главной примете начала весны она узнает первой.
Нина Серегина: "На следующий год мы уже их ждали, их уже было трое и с каждым годом их было все больше и больше".
На последнем видео от 13 апреля уже 8 птиц, а учитывая, что пары лебеди создают один раз на всю жизнь, уже можно говорить об устойчивом сообществе. Правда, перед приездом съемочной группы, видимо, отлучились всей стаей.
По словам местных жителей, ледоход на Чусовой в этом году начался 15 апреля, с тех пор скорость течения реки заметно выросла, лед идет практически непрерывным потоком, так что даже водоплавающей птице в такой момент лучше быть подальше от бурной открытой воды. Тем временем, на спокойной воде Верх-Юсьвинского пруда местные жители также заместили несколько птиц. Чувствуют себя здесь довольно вольготно.
Лебедь полноправный символ Юсьвинского округа, и место ему Виктор Исаков определил у себя в курятнике. Птицу с раненым крылом он с товарищем одеялом выловил с Иньвы и пригрел у себя в декабре. Назвали Белянкой. Сейчас после нескольких месяцев заботы она может взлететь на 5 метров и пошипеть на спасителя.Недотрогу быстро успокаивает коми-пермяцкая речь. Белянку не гладят и на руки не берут, чтобы не привыкала, зато кормят исправно тертыми овощами и ежедневным уловом. Днем в своем загоне лебедь съедает около сорока разнокалиберный рыб. Всю зиму лебедь ночевал вместе с курицами и только недавно, видимо, почувствовав весну, после долгих уговоров, все же помылся в корыте.
В Лямино местные жители надеются, что после ледохода птицы обязательно вернутся на обжитые места. Настоящая весна может начаться только с ними.
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