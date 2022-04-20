Весна пришла. В Прикамье вернулись лебеди

Не первый, но один из самых красивых признаков весны - в Пермский край прилетели лебеди. Некоторые пары даже в места постоянного обитания, сразу четыре птицы обитают теперь в поселке Лямино Чусовского округа.Дату первого прилета лебедей в Лямино теперь знают все жители поселка и ждут их возвращения каждый год. Чаще всего птицы останавливаются на реке прямо напротив дома Нины Серегиной, так что о главной примете начала весны она узнает первой.Нина Серегина: "На следующий год мы уже их ждали, их уже было трое и с каждым годом их было все больше и больше".На последнем видео от 13 апреля уже 8 птиц, а учитывая, что пары лебеди создают один раз на всю жизнь, уже можно говорить об устойчивом сообществе. Правда, перед приездом съемочной группы, видимо, отлучились всей стаей.По словам местных жителей, ледоход на Чусовой в этом году начался 15 апреля, с тех пор скорость течения реки заметно выросла, лед идет практически непрерывным потоком, так что даже водоплавающей птице в такой момент лучше быть подальше от бурной открытой воды. Тем временем, на спокойной воде Верх-Юсьвинского пруда местные жители также заместили несколько птиц. Чувствуют себя здесь довольно вольготно.Лебедь полноправный символ Юсьвинского округа, и место ему Виктор Исаков определил у себя в курятнике. Птицу с раненым крылом он с товарищем одеялом выловил с Иньвы и пригрел у себя в декабре. Назвали Белянкой. Сейчас после нескольких месяцев заботы она может взлететь на 5 метров и пошипеть на спасителя.Недотрогу быстро успокаивает коми-пермяцкая речь. Белянку не гладят и на руки не берут, чтобы не привыкала, зато кормят исправно тертыми овощами и ежедневным уловом. Днем в своем загоне лебедь съедает около сорока разнокалиберный рыб. Всю зиму лебедь ночевал вместе с курицами и только недавно, видимо, почувствовав весну, после долгих уговоров, все же помылся в корыте.В Лямино местные жители надеются, что после ледохода птицы обязательно вернутся на обжитые места. Настоящая весна может начаться только с ними.