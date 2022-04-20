Цветочные, зеленые и нефтяные города Прикамья. В Кунгуре сегодня стартовали традиционные акции «Дети и «ЛУКОЙЛ» за экологию» и «Город нефтяников — город цветов». Участники выращивают цветы и саженцы, которые впоследствии разойдутся практически по всем территориям края.Есть цветы, а задача ребят - собрать букеты. Софья, юный эколог из центра дополнительного образования «Дар», в таких нюансах разбирается. Так что её совет и помощь очень кстати для начинающих.Софья Долгушева: "Сансивьера, или в народе его называют щучий хвост, вы можете поставить его рядом с цветами, украсить. Композиция с ним будет смотреться лучше, чем без него".В 16-й раз стартуют традиционные акции - «Дети и «ЛУКОЙЛ» за экологию» и «Город нефтяников - город цветов». Место встречи - посёлок Комсомольский Кунгурского округа, ну а география проведения - практически весь регион.Кирилл Стёпкин, начальник Центра общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Это одно из направлений компании «ЛУКОЙЛ», в целом по Пермскому краю, мы проводим их ежегодно, в большом объёме, и программа «Дети и «ЛУКОЙЛ» за экологию» является одним из ключевых направлений нашей работы".Среди новинок - выращивание саженцев ивы и тополя. Этим впервые будут заниматься дети - школьники в Комсомольском и в селе Большая Уса. К следующему году планируют подготовить более двух тысяч деревьев.Ива шаровидная - еще совсем малыш, но когда дерево вырастает, достигает высоты до 20 метров.Среди участников встречи - большая делегация из южных округов Пермского края. Гости познакомились с работой юных экологов Комсомольского, которые подготовят саженцы, в том числе, и для их территорий.Татьяна Пушкарёва, директор центра дополнительного образования «Дар»: "Будут оборудованы парники, и там пройдёт дальнейший рост наших молодых деревьев, и после этого мы будем их дарить в территории Пермского края".Ещё один вопрос, в том числе связанный с природой - это развитие туризма. Его гости обсудили в Кунгуре. При этом успели испечь печатные пряники и прогуляться по городу, посмотрев часть местных достопримечательностей.Вадим Лысанов, глава Кунгурского округа: "Территория земли Кунгурской расположена так, что как бы ты ни ехал - по железной дороге, по федеральной трассе - ты всё равно проедешь через центр административный - наш город Кунгур".Ждут гостей и в других округах. А сделать их ещё привлекательней помогут неравнодушные жители, ребята и взрослые. В планах на лето - посадка цветов и кустарников, очистка берегов. И по опыту прошлых лет - желающих участвовать всегда много.