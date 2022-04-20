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В Перми началась обработка от грызунов
В районных администрациях начали работать «горячие линии», куда жители смогут сообщать о замеченных грызунах. Задать вопросы можно по телефонам:
– Дзержинский район – 246-58-87;
– Индустриальный район – 227-94-14;
– Кировский район – 205-62-18, 205-62-20, 205-62-24;
– Ленинский район – 212-33-74, 212-34-60, 212-35-78;
– Мотовилихинский район – 260-37-77;
– Орджоникидзевский район – 263-47-26, 263-53-52;
– Свердловский район– 244-40-13;
– Поселок Новые Ляды – 295-86-46, 295-85-71, 295-85-82.
Специалисты напоминают, что дератизация проводится для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Перми. Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трёх месяцев со дня проведения обработки.
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