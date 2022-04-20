Губернатор ознакомился с производством пермского предприятия «ТИК»
Николай Кулиев, заместитель генерального директора НПП «ТИК»: "Наша продукция востребована не только в России. У нас достаточно много потребителей появилось в Казахстане и странах СНГ, это основной целевой партнер наш". Во время рабочей поездки оценил все производственные циклы глава региона Дмитрий Махонин.
Краевые власти оказывают предприятиям поддержку при выпуске продукции, которая востребована на внутреннем рынке, помогают занимать освободившиеся ниши пермским промышленникам, сохранять и создавать новые производства и рабочие места.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Договорились, что мы будем смотреть на азиатские рынки. Важно, что локализация производства компании составляет более, чем 80%. Для нашей компании это новые ниши и новый стимул для развития. Я считаю, что будущее у пермской промышленности есть, и это будущее сопряжено с такими компаниями, как «ТИК».
Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» эффективность предприятия «ТИК» выросла почти на 40%, а среднегодовой прирост выручки за последние три года составил более 50%.Анна Салимова, генеральный директор НПП «ТИК»: "Нам очень помогает большое количество мероприятий, которые проводит администрация края. Это возможность встретиться с крупными промышленными предприятиями".
Кроме того, в ближайшее время компания планирует переезд в новые современные цехи, расширение производства импортозамещающей продукции.
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