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Губернатор ознакомился с производством пермского предприятия «ТИК» →
Это не вандалы
Ранее в сети появились сообщения о том, что неизвестные частично разрушили облицовочную плитку монумента и исписали граффити.
Памятник Моторостроителям пообещали восстановить до конца этой недели.
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