В Прикамье обновляют автопарк мусоровозов
Как сообщили специалисты компании «Пермский региональный оператор ТКО» (ранее «Теплоэнерго»), с начала года в Прикамье на маршруты выведено порядка 100 новых машин для вывоза мусора. Новые техника работает во всех муниципалитетах региона. Новые мусоровозы помогают избежать вынужденных простоев из-за поломок и неисправностей.
Каждый мусоровоз оборудован системой навигации, которая позволяет контролировать все передвижения спецтранспорта и фиксировать любые отклонения от маршрута и графика вывоза. Это способствует улучшению экологии в территории, так как гарантирует – все отходы будут доставлены на полигон, а не попадут в овраги и леса в виде стихийных свалок.
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