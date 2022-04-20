Ледоход: на северо-востоке Прикамья начали вскрываться реки
Совсем иная ситуация в Уральских предгорьях. Мощным потоком начал извергаться водопад в посёлке Кусье-Александровский. Причина – таяние снега в лесах и ледоход как последствие. В бассейне Сылвы также отмечается резкий рост уровней воды в малых реках.
Накануне в окрестностях села Моховое, что под Кунгуром, река Бабка залила один из автомобильных мостов. Власти срочно закрыли проезд. В МЧС, исходя их текущей обстановки, чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, на этой неделе не ждут.
Наталья Юхимчук, начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Пермскому краю: "На фоне прохладной и сухой погоды таяние снега на этой неделе приостановится. Существенных подъемов уровня воды в реках в ближайшие дни не ожидается. Стоит помнить, что вскрытие рек может сопровождаться образованием заторов льда и резкими подъемами уровня воды на этом фоне. При сохраняющихся погодных условиях и показателях, характеризующих половодье на реках, остаются риски ухудшения гидрологической обстановки в Кунгурском округе, городе Березники, Соликамском, Чердынском, Красновишерском округах, а также в Кудымкарском и Гайнском муниципальных округах.
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