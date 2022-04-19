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Омбудсмен рассказал, как соблюдаются права и свободы человека в регионе
Также важным направлением работы стало соблюдение прав и свобод человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В адрес Уполномоченного обращались жители по вопросам получения плановой и экстренной медицинской помощи, длительном оформлением сертификата о вакцинации, несогласии с ограничительными мерами.
По словам губернатора, сейчас в том числе необходимо наращивать сотрудничество по поддержке НКО в реализации их социальной деятельности.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас очень много вопросов связано с возможностью перестройки наших предприятий, дополнительных социальных выплат. Очень важно, чтобы население могло обратиться во все институты, которые у нас в регионе работают, и очень важно, чтобы эти институты работали слаженно".
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