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Омбудсмен рассказал, как соблюдаются права и свободы человека в регионе

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков представил главе региона Дмитрию Махонину ежегодный доклад о своей деятельности за 2021 год. Так, в адрес омбудсмена поступило более 6,5 тысяч обращений, что меньше предыдущего года. На первом месте оказались вопросы, связанные с социальными правами граждан, а именно: нарушения права на жилище, на охрану здоровья и на социальное обеспечение. При этом в подавляющем большинстве случаев проблемные ситуации были решены благодаря взаимодействию Уполномоченного с правительством Прикамья.Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Так, в прошлом году в 79% случаев от обоснованных жалоб, права граждан были восстановлены. Это очень высокий процент среди всех субъектов РФ и свидетельствует о том, что у нас за 20 лет работы сложилось конструктивное взаимодействие с органами публичной власти Пермского края".
Также важным направлением работы стало соблюдение прав и свобод человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В адрес Уполномоченного обращались жители по вопросам получения плановой и экстренной медицинской помощи, длительном оформлением сертификата о вакцинации, несогласии с ограничительными мерами.
По словам губернатора, сейчас в том числе необходимо наращивать сотрудничество по поддержке НКО в реализации их социальной деятельности.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас очень много вопросов связано с возможностью перестройки наших предприятий, дополнительных социальных выплат. Очень важно, чтобы население могло обратиться во все институты, которые у нас в регионе работают, и очень важно, чтобы эти институты работали слаженно".

Опубликовано: 19.04.2022 в 10:37 в рубрике - Вести Пермь

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