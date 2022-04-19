Сезон фонтанов в Перми стартует 1 мая

Фонтаны в Перми заработают поэтапно, но все к 1 мая, а некоторые - впервые в истории города. Специалисты начали тест оборудования. Люк в подземное техническое помещение главного городского фонтана на эспланаде замаскирован тротуарной плиткой, так что вход сюда только для специалистов. В сезон спускаться приходится каждый день.Валентин Темников отвечает за весеннюю профилактику оборудования. Работа уже подходит к концу. Главная сложность в том, что здесь нужно проверить не только механику насосов, но и «электронную начинку», отвечающую за координацию воды, света и музыки. Валентин Темников, директор подрядной организации: "Мы проверяем работоспособность насосов, смазываем, чистим, также проверяем электрические системы"."Одуванчик" из воды на территории классического университета обычно расцветает первым в городе. Но в этом году запуск фонтана по объективным причинам отложили на начало мая. Студенты пока выходят на субботник.Надежда Емельянова, пресс-секретарь ПГНИУ: "Наши специалисты провели подготовительные работы, выяснили, что «Одуванчик» внутри еще не оттаял, это произойдет в начале мая". Всего в Перми 16 действующих фонтанов. «Пермблагоустройство» распорядилось все подготовить к запуску 1 мая. Фонтан в Театральном сквере ровесник Пермского водопровода, построен в 1907 году. Первоначально это была конструкция из камней, но подсвечена уже электрическими лампочками. Вазон появился чуть позже, и сейчас еще есть время, чтобы привести его в порядок.Летом обещают и новые открытия. Рядом с мемориалом Уральского добровольческого танкового корпуса уже возвели две чаши фонтана. Осталось установить гидротехническое оборудование, чего с нетерпением ждут местные жители.Ольга Патрушева: "Это же очень приятно, когда вода струится, люди отдыхают, гуляют по этому парку, поэтому фонтан нужен обязательно. Мы за фонтан!"Как и положено фонтаны будут работать по часам. График работы на весь сезон уже составлен.Администрация Перми: «Режим работы фонтанов в будние дни - с 12:00 до 24:00. Праздничные и выходные дни - с 09:00 до 01:00. Дни, следующие за праздничными и выходными днями - с 18:00 до 24:00 часов".