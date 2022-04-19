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Ежевика, Барбарис и Земляника. В зоопарке показали камерунских козлят
Специалисты Пермского зоопарка сегодня впервые показали молодое потомство камерунских коз. Двум девочкам и мальчику три недели. Их назвали Барбарис, Ежевика и Земляника. Эту породу еще называют карликовой из-за небольших размеров, взрослая особь в высоту достигает не больше полуметра. Деликатес для них - обычный сухарь из белого хлеба. Овощи - повседневная еда. Правда, пока не ясно, когда посетители смогут увидеть новых обитателей. Сейчас новый зоопарк не построен, а на старый пытаются получить лицензию. Что завершится раньше - неизвестно.
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