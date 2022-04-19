В Яйве продолжается ликвидация весеннего ЧП

В Яйве в Александровском округе продолжается ликвидация весеннего ЧП, когда талые воды залили центральные улицы поселка. Как накануне заявили в местной администрации, не справилась ливневая канализация. В результате затопило еще и участок тепломагистрали, после чего в жилых домах отключили тепло.Под водой люк ливневой канализации, с помощью железной палки пытаются ускорить отлив, что получается не особо быстро, потому что ливнёвка засорилась илом, землей, листвой.Сбой в работе коммуникаций оказался настолько серьёзным, что пришлось перекрыть часть улицы Парковой. Сейчас уже более-менее, говорят местные жители. А вот на фотографиях и видео от местных жителей в соцсетях можно оценить пик катаклизма.Лидия Нуриахметова: "Да вообще я такое вижу первый раз, но дискомфорт, конечно! Особенно для тех, кто проезжает на машинах".В Яйве несколько веток ливнёвки. С помощью помпы воду направили в соседнюю, параллельно устраняя засор. Основные неудобства ощутили автомобилисты, хотя и пешеходы кое-где оказались в весьма затруднительном положении. Например, пешеходный переход на улице Заводская - без резиновых сапог здесь делать нечего.Появились сообщения и о том, что батареи в окрестных домах стали холоднее из-за того, что талые воды попали в участок тепловой магистрали, он как раз проходит по Парковой. Жители в квартирах рассказали, что не критично, но бывало и теплее. Галина Карсакова: "По-разному, бывает, что совсем чуть-чуть тёплые, а бывает нормально".И так уже не первый раз, говорят местные жители, всё потому, что за ливневой канализацией никто не следит. Она на балансе частника - компании «Управление жилсервис», которая сейчас вообще находится в состоянии банкротства.Ольга Лаврова, глава Александровского округа: "Они за данной ливневой канализацией вообще не следят, так же как не следят за сетями водоснабжения, водоотведения. Муниципалитет рассчитывает с помощью поддержки Пермского края приобрести данное имущество".В перспективе есть планы проложить ещё один участок ливневой канализации, говорят в администрации. Кроме того, когда имеющиеся коммуникации перейдут на баланс муниципалитета, можно будет заниматься ремонтом. Ну, а пока это не случилось резиновые сапоги, заградительные ленты и помпы лучше далеко не убирать.