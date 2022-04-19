Губернатор встретился с участниками Олимпийских и Паралимпийских игр

Прикамских олимпийцев и паралимпийцев чествовали на торжественном приеме у губернатора края.

Стойкость, целеустремлённость и волю к победе, что прикамские спортсмены проявили на 24-х Олимпийских играх в Пекине, сегодня отметили благодарственными письмами губернатора Пермского края.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Подобные победы являются для Пермского края очень значимыми, поскольку на вас смотрит новое поколение спортсменов. И они тянутся к спорту. И за этим наше будущее, а мы должны сделать всё, чтобы спортивная инфраструктура развивалась". С цветами - Татьяна Иванова, чусовлянка принесла России первую в истории женского санного спорта бронзу. Ещё одну добавила в могуле Анастасия Смирнова. Евгению Климову выпало завершать выступление российского квартета, в финальном прыжке спортсмен преодолел отметку в 103 метра. А в итоге олимпийское серебро - первая для страны награда в прыжках на лыжах с трамплина. Евгений Климов, серебряный призер Зимних олимпийских игр в Пекине по прыжкам на лыжах с трамплина: "То, что удалось выстрелить на Олимпиаде - это, конечно, безусловно - пять, мы все очень рады и я в первую очередь. Давно к этому шли".

На протяжении всего сезона спортсмены-паралимпийцы подтверждали статус мировых лидеров в биатлоне и лыжных гонках.

По итогам сезона в сборную страны для участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине отобрались три наших слабовидящих спортсмена и их лидеры. Как известно, россиян отстранили, зато на последующих альтернативных соревнованиях «Мы вместе. Спорт» прикамцы завоевали сразу 12 наград.Старты в Ханты-Мансийске президент Путин приравнял по значимости к Паралимпиаде. Его триумфатором стали Анна Багинян, Владимир Хайрулин, Олег Пономарёв и ведущие их спортсмены.

Андрей Пономарёв, победитель альтернативных игр «Мы вместе. Спорт»: "Пермский край - это средоточие сильнейших паралимпийских атлетов на планете, можно сказать. И это заслуга, конечно, не только самих спортсменов, ведущих, но и правительства Пермского края".На торжественном приеме присутствовали президенты всероссийских федераций по видам спорта, в которых прикамцы завоевали медали. После они обсудили с Дмитрием Махониным перспективы развития и модернизацию спортивной инфраструктуры.

Наталия Гарт, президент Федерации санного спорта России: "Надеюсь, что у нас всё получится: получится реализовать эти оба проекта - и разгонную эстакаду, и санно-бобслейную трассу. И наши спортсмены будут продолжать тренироваться, и будет подрастать молодое поколение".

Обе масштабные стройки реализуют на базе спортшколы олимпийского резерва «Огонёк» в Чусовом. Мастер-план разгонной эстакады планируют завершить до конца года.