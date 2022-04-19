← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.04.2022
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Социальный кинозал: как это работает?
В рамках вебинара действующие режиссеры документального кино, медиапедагоги, специалисты по продвижению и прокату фильмов познакомят слушателей с практическими наработками, которые помогут принять решение об открытии социального кинозала в своей территории. В программу вебинара войдут мастер-классы по проведению кинопоказов с обсуждением, по работе с партнерами, по ведению социальных сетей, по мониторингу деятельности кинозала и по созданию собственного кино- и видеоконтента.Проект «Социальный кинозал» появился три года назад в Пермском крае как региональная составляющая национального проекта «Культура». Этот уникальный опыт, направленный на развитие кинематографии в малых городах и поселениях, был неоднократно высоко оценен представителями министерства культуры Российской Федерации. Курируют проект специалисты «Пермской синематеки» при поддержке Министерства культуры Пермского края.
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