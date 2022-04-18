«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.04.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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31.03.2022 в 08:30
15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
13.04.2022 в 09:50
31.03.2022 в 08:55
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.04.2022
В Прикамье началась подготовка к шествию «Бессмертного полка»
В Усть-Койве 85-летнего рыбака унесло на льдине
В Прикамье ожидается повышение воды в реках
В Прикамье возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала
В Перми детскую площадку облюбовали утки
В Перми работает комната кратковременного наблюдения за детьми
За сутки в Прикамье выявлено 228 случаев коронавируса
Минсоц Прикамья проведет «горячую линию» по детскому летнему отдыху
Очерский пруд: выход людей и выезд машин запрещены
Ограничение авиарейсов из Перми на юг России продлено до 25 апреля
В Перми снесли деревянный дом, которому было 105 лет
"Это служба безопасности банка". 25-летняя аферистка из Курганской области обманула пермских пенсионеров
В Березниках канализационными стоками затопило магазин
В Перми откроются пасхальные ярмарки
В Перми произошел пожар на набережной
В поселке Яйва затопило центральные улицы
У православных началась Страстная седмица
Школы Перми открывают набор в 5-е и 7-е классы по программам повышенного уровня
Прикамье ждет новое арктическое вторжение
В центре Перми пройдут соревнования по аварийно-спасательным работам
Центральный тепловой пункт № 7 оснастили новым оборудованием
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