Центральный тепловой пункт № 7 оснастили новым оборудованием

В Перми оснастили новым оборудованием Центральный тепловой пункт № 7. Он отвечает за отопление сразу нескольких многоквартирных домов в микрорайоне Владимирский.ЦТП №7 отвечает за отопление сразу трех многоквартирных домов по улицам Нейвинская, 9, 11 и Ординская, 8. Отсюда горячая вода поступает в батареи сотен квартир.Для того чтобы вода в батареи поступала по всем нормам СанПиНа, установили новый водоподогреватель. Инвестиции в проект составили около 3 миллионов рублей.Новое оборудование позволит и в будущем бесперебойно подавать тепло. Это уже второй подогреватель, установленный на ЦТП №7 энергетиками компании «Т Плюс». В 2019 году заменили оборудование для подачи горячей воды. Новая техника занимает гораздо меньше места, её легче обслуживать, и она улучшает качество поставляемых услуг.Александр Бахмин, старший мастер производственного участка теплосетей №1/4 Пермский тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Произведена замена теплообменного оборудования, отопления, заменен кожухотрубный бойлер на пластичный. При монтаже нового оборудования мы обеспечиваем бесперебойное отопление, что улучшает качество потребителей".Подготовка к зиме осуществляется по Регуляторному соглашению, заключенному между краевым правительством и Пермским филиалом компании «Т Плюс». За 15 лет будут реконструировать теплосети во всех микрорайонах города и модернизировать оборудование. В повышение надежности теплоснабжения Перми до 2028 года вложат более 28 млрд рублей. Своевременные меры по замене старого оборудования напрямую отражаются на комфорте жителей, в их квартиры поступает вода нужной температуры.