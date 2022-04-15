Пермский завод «УралГидроСталь» объявил о наборе сотрудников. Зарплату обещают от 40 тысяч рублей. Продукция предприятия известна во всем мире - это все, что может понадобиться для атомных станций и гидроэнергетики.За три года работы на заводе Александр прошел всю эволюцию станков. Сначала металл резал газом, потом плазмой, сейчас лазером с числовым программным управлением. Причем программы для станка пишет сын - студент Пермского университета. В такой связке работать вдвойне интересней.Александр Жуков: "Мне вот очень нравится, сложно, но интересно. Заказов много, делаем сейчас все точное, сейчас эта машина делает сама это все".Завод «УралГидроСталь», куда с рабочим визитом прибыл глава Перми Алексей Демкин, известен во всем мире. Продукция — все, что может понадобиться для гидроэнергетики и атомных станций. Шлюзовые ворота циклопических размеров, гигантские решетки, затворы, мостовые краны - оборудование предприятия позволяет создать практически любую металлоконструкцию. Реконструкция Камской ГЭС на сегодня завершена и заказы на соседнюю «УралГидроСталь» пока не поступают. Но глядя на работающее гидротехническое сооружение, уже можно представить себе масштабы производства завода.География поставок — все страны СНГ, Индия, Марокко, Болгария, Вьетнам. Последний крупный заказ — комплектующие для турецкой АЭС. Но главные заказчики завода все-таки внутри страны.Евгений Студенков, генеральный директор АО «УралГидроСталь»: "Занимаемся изготовлением вещей, которые жизненно важны для страны, готовы развивать программу импортозамещения с районом, с городом и со страной, и делать то, чтобы место нашего обитания, наша страна стала лучше". За свою полувековую историю завод изготовил металлоконструкции и оборудование общим весом более 500 тысяч тонн. Были у предприятия непростые времена, но сейчас заказов хватает. По мнению главы Перми, его опыт должен обязательно войти в общую стратегию социально-экономического развития города. Над документом как раз сейчас работают.Алексей Дёмкин, глава Перми: "В связи с меняющейся в принципе глобальной экономикой и действительно, что мы от слов импортозамещение переходим к делу в государстве, я считаю, у этого предприятия будет еще на многие десятилетия работа и новые заказы".А пока «УралГидроСталь» — это более 160 рабочих мест. И электронное табло на проходной сообщает о свободных вакансиях. Зарплату обещают от 40 тысяч рублей.