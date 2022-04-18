← Центральный тепловой пункт № 7 оснастили новым оборудованием
В Перми откроются пасхальные ярмарки
Гостей и жителей Перми ждёт большое разнообразие продуктов к праздничному столу от местных производителей: обилие мясных и рыбных деликатесов, сыр, молочная продукция, копчёности, орехи, сухофрукты, сладости, натуральный мёд. Каждый гость сможет продегустировать продукцию перед покупкой. На ярмарке также можно будет приобрести изделия ручной работы, сувениры, картины, вязаные аксессуары.
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