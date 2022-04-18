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← Центральный тепловой пункт № 7 оснастили новым оборудованием

В Березниках канализационными стоками затопило магазин →

В Перми откроются пасхальные ярмарки

В Перми откроются пасхальные ярмарки. Как рассказали в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, торговые ряды начнут работать 20 апреля. В этот раз ярмарка пройдёт на двух городских площадках в Кировском районе – на улице Ласьвинской, 18 и на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова. Ярмарка будет работать с 20 по 23 апреля с 12:00 до 20:00.
Гостей и жителей Перми ждёт большое разнообразие продуктов к праздничному столу от местных производителей: обилие мясных и рыбных деликатесов, сыр, молочная продукция, копчёности, орехи, сухофрукты, сладости, натуральный мёд. Каждый гость сможет продегустировать продукцию перед покупкой. На ярмарке также можно будет приобрести изделия ручной работы, сувениры, картины, вязаные аксессуары.

Опубликовано: 18.04.2022 в 11:50 в рубрике - Вести Пермь

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