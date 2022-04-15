Губернатор вручил благодарственные письма врачам

На ежегодной коллегии регионального Министерства здравоохранения губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил благодарственные письма врачам. Тем, кто был на передовой в разгар пандемии коронавируса и организовывал лечение. Так, награду получила Татьяна Гут. В городской детской больнице № 3, где она работает, был развернут круглосуточный стационар. Сюда поступали и взрослые пациенты.Татьяна Гут, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической детской больницы № 3: "Было страшно, детей-то мы лечить умеем, а пропустить что-нибудь у взрослого было намного страшнее, и болели они тяжелее. Эта награда не только моя заслуга, это заслуга всей нашей команды третьей детской больницы".Всего награды получили 44 человека. Губернатор подчеркнул, что здравоохранение является ключевой отраслью для правительства Пермского края. В ближайшее три года на развитие качества оказания медицинской помощи в регионе будет направлено почти 200 миллиардов рублей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы начали с вами выполнять ключевую задачу - бороться с кадровым дефицитом через нашу региональную программу «Кадры для медицины». 17 муниципалитетов, где самая плачевная ситуация с кадровым обеспечением, там до двух миллионов рублей врачи будут получать денежные средства на улучшение своих жилищных условий".