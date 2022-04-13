В Прикамье удвоилось число пользователей приложения "Wink"

Количество пользователей приложения "Wink" в Пермском крае увеличилось в два раза. Об этом сообщили в компании "Ростелеком". Зрителям доступны 400 каналов и 60 тысяч позиций в коллекциях: сериалы, видеоуроки, сервисы караоке и аудиокниги.Модные мультипликационные и кинорелизы семья Шестаковых смотрит в цифровом видеосервисе «Wink» от «Ростелекома». Даже в базовом пакете здесь 400 каналов и 60 тысяч позиций в коллекции: сериалы, видеоуроки, сервисы караоке, аудиокниги.Ещё больше выбор контента при подписке на суперакцию «Wink 5 в 1». Предложение объединяет сразу 5 известных онлайн-кинотеатров: Wink, more.tv, START, Amediateka, Сериалы Кинопоиска.Анна Сюзева, заместитель директора по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелекома»: "Вы подписаны на онлайн кинотеатр, но не можете найти интересующий вас фильм, вам приходится подписываться на другие сервисы и искать контент там. Уверена, что эта проблема хоть раз была знакома каждому. И мы поможем вам её решить. Причем, очень выгодно! Зачем платить за несколько онлайн сервисов, если все можно найти в «Wink».Маленькая Ксюша сейчас вынуждено сидит дома. Научила бабушку пользоваться функцией Мультискрин: пользоваться архивом, ставить передачу на паузу, перематывать. Можно даже начать смотреть на телевизоре, а продолжить на другом устройстве, например, телефоне, как сейчас.Приложение «Wink» можно скачать на любое мобильное устройство. К одному аккаунту можно подключить до 7 устройств единовременно. Отвязать старое и привязать новое устройство можно в любой момент - в разделе "Настройки - Мои устройства».При подключении до 30 апреля все клиенты могут оформить подписку «Wink 5 в 1» всего за 399 рублей в месяц.Анна Шестакова: "Я люблю смотреть модные сериалы. Столько времени уходит на поиск нужной серии в онлайн кинотеатрах! Теперь же все стало проще, включил «Wink» и выбрал - весь контент в одном сервисе. И деньги целы, и экономия налицо".Первый в списке «хотелок» Анны — сериал «The Тёлки» по скандальному роману Сергея Минаева. Продюсеры обещали что, Милош Бикович заговорит без акцента.