Ямочный ремонт - первый этап большого дорожного сезона

На дорогах Перми стартовал полноценный ямочный ремонт. Раз позволяет погода, выбоины заливают горячим асфальтом. Происходит это преимущественно по ночам. Главная транспортная артерия Орджоникидзевского района — улица Лянгасова. После зимы дорога требует ремонта.По поручению главы Перми Алексея Демкина, дорожный ремонт начался по всему городу. Причем сначала, когда температура была около ноля, использовали исключительно литой асфальтобетон.Сейчас, когда дорожное полотно просохло, и отметка термометра приближается к летним показателям, можно смело переходить к привычному горячему асфальту. Главное отличие литого асфальта от горячего - второй нужно обязательно утрамбовывать, и здесь без такой техники, как каток, уже никак не обойтись. Управляется достаточно просто: рычаг вперед — едем вперед, назад, соответственно, назад.Большой бригадой в итоге за один вечер удается пройти почти половину улицы Лянгасова.Александр Сенкевич, дорожный мастер: "Мы старались ждать хорошую погоду, чтобы не было луж, чтобы не было дождей, и только после этого укладывается асфальт. Что литой асфальт, что горячий асфальтобетон - это все временное исполнение, до большого ремонта".Второй этап дорожного ремонта, до которого осталось не так много времени — асфальтирование больших площадей, когда покрытие перекрывают целыми кварталами. И, наконец, третий пункт - нацпроект «Безопасные и качественные дороги», благодаря которому в этом сезоне в Перми планируют отремонтировать более 20 объектов. В общей сложности за весь сезон обновят почти 1 миллион квадратных метров покрытия.Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района Перми: "В Орджоникидзевском районе это улица Васнецова, улица Щербакова, улица Валежная. По результатам дефектовки будет определены дополнительные объекты, куда необходимо зайти с ремонтами".Обращения по поводу состояния дорог в Перми прямо сейчас можно направлять на портал «Управляем вместе» или в администрацию района.