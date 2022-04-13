Таких берут в космонавты. День Космонавтики пермяки отметили пуском самодельных ракет

В России отметили День космонавтики. Прикамью в этом отношении есть, что вспомнить. В марте 1961-го недалеко от Чайковского приземлилась капсула с собакой Звездочкой. Ее запускали в космос в аккурат перед полетом Юрия Гагарина. В марте 1965-го в тайге Усолья совершили посадку Павел Беляев и Алексей Леонов. Их именами назвали улицы в Перми.Первые шаги в космос делаются и так - ребята запускают в небо ракеты, сделанные своими руками. Если постараться, можно за месяц собрать, рассказал Александр.Александр Кирпичников: "Сделана ракета из обычного картона, бумаги, и в принципе, всё - картон, бумага, нитки, мотор у неё слушает порох, с помощью электричества зажигается". Традиционно запуск при многочисленных зрителях проходит у Пермского планетария, который встречает гостей тематической выставкой авторства пермских школьников. А ещё отмечает день рождения - так совпало 54 года назад. Таисья Балтина, директор Пермского планетария: "Именно 12 апреля была прочитана первая лекция в звёздном зале, и хотя планетарий маленький, но он уютный, он налюбленный!"А несколько раньше, 61 год назад, Юрий Гагарин положил начало присутствию человека в космосе. Знаменитый полёт продолжался почти 110 минут и закончился благополучным возвращением на землю. Юрий Гагарин: "Передаю горячий привет всем радиослушателям пермского радио, хочу сердечно поблагодарить за те многочисленные приветствия, телеграммы, письма, которые были присланы в мой адрес".Это обращение Юрия Гагарина, где он также упоминает своих товарищей - Павла Беляева и Алексея Леонова, который первым в мире вышел в открытый космос. Позднее Леонов говорил, что считает Прикамье своей второй малой Родиной, ведь приземлились космонавты на 180 километров севернее Перми. Алексей Леонов, дважды Герой Советского Союза, Почётный житель Перми: "По-другому я не знаю, как можно назвать, не найти слова! Точка, где мы приземлились, как-то вроде грубовато. Это вторая Родина, где мы заново родились!"Кстати, Днём Космонавтики 12 апреля стало спустя год после полёта Юрия Гагарина. С предложением об этом выступил второй советский лётчик-космонавт Герман Титов. Между делом проверяешь себя, например, с помощью вот таких тематических викторин. Итак, где Юрий Гагарин совершил посадку после первого полёта человека в космос, на выбор три варианта ответа. Могут проверить себя и все желающие, и не только сегодня. В историческом парке «Россия - моя история» много интересного могут рассказать, показать. И предложить выбрать, например, среди фотографий - как герои выглядели в юности. А в сквер Юрия Гагарина принесли цветы. Приносят их и в другие дни, например, 9 марта - в день рождения космического первопроходца, который однажды просто сказал: «Поехали!»