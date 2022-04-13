Губернатор посетил с рабочим визитом Чайковский филиал «Газпром бытовые системы»

В Чайковском запустили производство новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники. Об этом было заявлено сегодня во время рабочего визита на юг Прикамья губернатора Дмитрия Махонина.Тщательная проверка кухонной техники - финальный этап сборки. Все должно быть идеально – и искра, и пламя.Медлить с оценкой качества нельзя. Каждую минуту с конвейера в Чайковском филиале «Газпром бытовые системы» сходит очередная газовая плита под брендом «Дарина». А еще здесь делают электрические плиты и встраиваемую технику для кухни.Здесь могут собрать до 1700 единиц бытовой техники в день. Взять хотя бы эту линию покраски. Сначала детали попадают на этот участок. Здесь человек работает вручную, а далее за дело берется автоматика, и доводит результат до совершенства.Работу производства в текущих экономических условиях оценил глава региона Дмитрий Махонин. Губернатору показали новую линейку бытовых плит и рассказали об импортозамещении на предприятии.Сергей Тимофеев, директор Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»: "Наша подготовка, которая была заранее, все периоды времени, которые мы проводили, мы не почувствовали никаких для себя изменений. Единственное, мы стали работать 24 на 7. Спрос опережает наши возможности. Мы запускаем дополнительные смены, разгоняем конвейера".Со своей стороны краевые власти готовы помогать предприятиям, в том числе в вопросах наращивания объемов производства. Так, на базе Чайковского филиала «Газпром бытовые системы» планируется масштабная реконструкция. Это обеспечит прирост до 650 тысяч бытовых плит и встраиваемой техники в год. А также начато производство промышленного теплового оборудования для социальных сфер общественного питания – школы, детские сады, кафе.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Объем производства – 450 тысяч. В рамках наших взаимодействий с Фондом развития в промышленность привлечены необходимые средства на дополнительное оборудование. Задача – за пару лет довести объем производства до 650 тысяч".Одна из приоритетных задач правительства региона – сохранение действующих и создание новых производств, а также рабочих мест. Это касается не только крупных предприятий, но и среднего и малого бизнеса.