МЧС проводит учения в преддверии паводка
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.04.2022
В День космонавтики в Перми вспоминают Алексея Леонова и Павла Беляева
В Прикамье запущена новая линейка газовой бытовой техники
За сутки в Прикамье выявлено 250 случаев коронавируса
В Перми проводятся мероприятия по безопасности детей на улице
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