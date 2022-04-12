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В Прикамье запущена новая линейка газовой бытовой техники
Директор Чайковского филиала Сергей Тимофеев рассказал, что в линейке оборудования представлено более 20 моделей. Одна из особенностей продукции – современный дизайн, разработанный по специальному проекту. Особое внимание уделено отечественным комплектующим, которые составляют 95%. Кроме того, модели соответствуют основным запросам современного потребителя: многофункциональность, надежность и удобство в эксплуатации. Запланированный объем производства новой линейки в 2022 году – более 40 тыс. единиц стационарных плит, варочных поверхностей и духовых шкафов.
Как отметили на предприятии, с учетом важности вопросов безопасности использования газа в быту тестовая эксплуатация новой линейки проводилась при участии сотрудников газораспределительных организаций. Продукция отечественного предприятия полностью соответствует требованиям и стандартам технического обслуживания внутридомового газового оборудования.
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