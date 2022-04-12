В День космонавтики в Перми вспоминают Алексея Леонова и Павла Беляева

В День космонавтики в Прикамье принято особо вспоминают о двух легендарных летчиках - Павле Беляеве и Алексее Леонове. Они - Почетные жители Перми, их именами названы улицы в Индустриальном районе.В марте 1965 года космонавты приземлились в заснеженной глухой тайге недалеко от Усолья. Во время этого полета Алексей Леонов первый в мире вышел в открытый космос, затем случилось несколько десятков нештатных ситуаций. Космонавты чудом выжили и вопреки запланированному маршруту сели на территории Пермской области. Они чудом не замерзли, но космонавтов удалось спасти.С тех пор Алексей Леонов бывал в Прикамье много раз. Незадолго до ухода из жизни он был удостоен Строгановской премии."Когда я приезжаю в Пермь, меня водители спрашивают: Вас как - по Вашей улице, или по центральной? А я отвечаю - давай по хорошей!", - рассказывал Алексей Леонов о своих визитах в Пермь.