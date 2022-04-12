← В Перми проводятся мероприятия по безопасности детей на улице
За сутки в Прикамье выявлено 250 случаев коронавируса
По состоянию на утро 12 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 446 088 человека. 1 382 103 человек завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 64 пациента. Из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 705 человек.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми проводятся мероприятия по безопасности детей на улице
В Прикамье потеплеет до +17
В нормативы по времени не уложились. В ТРЦ "Планета" прошла тренировочная эвакуация
"Поехали!" По улицам Перми гулял космонавт
В Прикамье подвели итоги конкурса грантов для начинающих фермеров
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.04.2022
Завершились раскопки на улице КИМ в пермской Мотовилихе
В Перми последнюю неделю работает авторская выставка работ Никаса Сафронова
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.04.2022
Пермякам станет доступен новый личный кабинет пассажира
Добавить комментарий: