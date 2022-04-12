В Перми проводятся мероприятия по безопасности детей на улице

В Перми прошло сразу несколько мероприятий, посвященных безопасности детей на улице. Пока сотрудники ДПС останавливали водителей для проверки, а специальные родительские патрули разъясняли прохожим, как правильно вести себя на проезжей части, сами дети в игровой форме соревновались в знании правил дорожного движения. В игровой форме ребята узнали, что поднятый вверх сотрудником дорожной полиции жезл означает сигнал «Внимание!».Это один из этапов эстафеты в детском саду №85 по правилам дорожного движения. Мероприятие два в одном – и развлечение, и обучение.В это же самое время на улице именно этим и занимались блюстители порядка. Останавливали водителей, чтобы проверить соблюдение требований правил перевозки юных пассажиров.Тем, кто забыл, полицейские напомнили: с рождения и до 7 лет малыши в машине должны находиться в детских удерживающих устройствах. То же касается и тех, кому от 7 до 11. Правда, с оговоркой – если ребенок выше 1 м 50 см и тяжелее 36 кг – на заднем сидении разрешается пристегнуть стандартным ремнём безопасности. С 12 лет детское кресло ребенку не требуется. Однако, если школьник ниже полутора метров, использовать удерживающее приспособление нужно, пока юный пассажир не вырастет.Родительская общественность тоже присоединилась к работе Госавтоинспекции. Мамы и папы уделили особое внимание соблюдению правил перехода проезжей части. Для этого прохожим раздавали памятки и световозвращающие наклейки.Евгений Буслаев, участник акции «Родительский патруль»: "Акция проводится для того, чтобы правильно переводили детей через дорогу, если велосипед или самокат, производить спешивание, чтобы родители переводили за руку детей".Всё это составляющие федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, за последние два года в образовательных учреждениях Прикамья появилось: 12 автогородков, 30 специализированных классов для обучения детей ПДД, функционирует ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организовано 10 детско-юношеских автошкол, создано 375 «Родительских патрулей». Сотрудниками Госавтоинспекции проводится просветительская деятельность, в первую очередь среди подрастающего поколения. Детская эстафета – это как раз один из примеров.Наталья Деркач, инспектор отделения пропаганды БДД Отдела ГИБДД МВД России по г. Перми: "Целью мероприятия явилось формирование у детей старшего дошкольного возраста основных навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Также закрепление правил дорожного движения через игровые ситуации. В ходе мероприятия было предложено пройти 5 этапов, могу привести пример: "Инспектор ДПС ГИБДД» "Зажги светофор" и так далее, дети хорошо справились с заданиями".Маленьких участников эстафеты наградили дипломами и раскрасками на тему дорожной безопасности, вручили сладкие спецпризы, но самое главное, что ребята ещё раз повторили правила дорожного движения, а что-то узнали впервые.