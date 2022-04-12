"Поехали!" По улицам Перми гулял космонавт

В преддверии 61-й годовщины со дня первого полета человека на околоземную орбиту по улицам Перми гулял космонавт. Своеобразный перформанс по собственной инициативе решил устроить артист цирка Михаил Стригин. Главный вопрос, который он задавал прохожим - кто такой Юрий Гагарин? - Какой будет праздник скоро отмечаться у нас в России?- Самый величайший праздник прогрессивного человечества - День космонавтики!- А как звали человека, который полетел в космос первый?- Юрий Гагарин.А ещё максимальная высота полёта, год события, и прочие вопросы, связанные с космической тематикой. Но основной упор, конечно, на факты из жизни Юрия Гагарина. Всё это перфоманс одного человека - артиста цирка, эквилибриста Михаила Стригина. В Перми он с гастролями. В свободное время решил пообщаться с горожанами.Михаил Стригин, артист Росгосцирка: "Эта акция проходит впервые, здесь в Перми. Пермяки впервые видят меня в таком костюме. Спонтанно абсолютно, я человек творческий, артист цирка, не сидится на месте спокойно! Сделал шлем космонавта, вспомнил уроки папье-маше".Шлем сделал из бумаги, форму помог придать воздушный шар. Комбинезон подарил друг. Нашлись нашивки, которые заняли свои места. В гримёрке происходит перевоплощение. Где-то пешком, где-то на самокате, Михаил исследовал город, попутно беседуя с людьми. Большинство пермяков не терялись, на вопросы отвечали, и рассуждали, что там высоко, наверно, всё-таки интересно.Имя Юрия Гагарина, человека номер один в космосе, знают практически все. А среди архивных записей можно найти и такую, где он обращается, в том числе и к нашим землякам - свидетелям исторического события. Михаил же, облачённый в импровизированный скафандр, тоже сделал несколько интересных открытий. Гагарина не просто помнят, если пройтись по городу, с ним можно и повстречаться.А ещё в Перми есть Сквер имени Юрия Алексеевича Гагарина, тоже хорошее место, чтобы пообщаться, подумать о том, что во вселенной, возможно, мы всё-таки не одни, и о том, что человеку, при желании, многое доступно. В общем, задумка удалась, подытожил Михаил. В будущем он, вероятно, вновь выйдет на улицы в этом костюме. Уже в других городах. А вот Пермь в этом списке останется первым номером, как Юрий Гагарин среди покорителей космоса.