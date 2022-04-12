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"Поехали!" По улицам Перми гулял космонавт
- Самый величайший праздник прогрессивного человечества - День космонавтики!
- А как звали человека, который полетел в космос первый?
- Юрий Гагарин.
А ещё максимальная высота полёта, год события, и прочие вопросы, связанные с космической тематикой. Но основной упор, конечно, на факты из жизни Юрия Гагарина. Всё это перфоманс одного человека - артиста цирка, эквилибриста Михаила Стригина. В Перми он с гастролями. В свободное время решил пообщаться с горожанами.
Михаил Стригин, артист Росгосцирка: "Эта акция проходит впервые, здесь в Перми. Пермяки впервые видят меня в таком костюме. Спонтанно абсолютно, я человек творческий, артист цирка, не сидится на месте спокойно! Сделал шлем космонавта, вспомнил уроки папье-маше".
Шлем сделал из бумаги, форму помог придать воздушный шар. Комбинезон подарил друг. Нашлись нашивки, которые заняли свои места. В гримёрке происходит перевоплощение. Где-то пешком, где-то на самокате, Михаил исследовал город, попутно беседуя с людьми. Большинство пермяков не терялись, на вопросы отвечали, и рассуждали, что там высоко, наверно, всё-таки интересно.
Имя Юрия Гагарина, человека номер один в космосе, знают практически все. А среди архивных записей можно найти и такую, где он обращается, в том числе и к нашим землякам - свидетелям исторического события. Михаил же, облачённый в импровизированный скафандр, тоже сделал несколько интересных открытий. Гагарина не просто помнят, если пройтись по городу, с ним можно и повстречаться.
А ещё в Перми есть Сквер имени Юрия Алексеевича Гагарина, тоже хорошее место, чтобы пообщаться, подумать о том, что во вселенной, возможно, мы всё-таки не одни, и о том, что человеку, при желании, многое доступно. В общем, задумка удалась, подытожил Михаил. В будущем он, вероятно, вновь выйдет на улицы в этом костюме. Уже в других городах. А вот Пермь в этом списке останется первым номером, как Юрий Гагарин среди покорителей космоса.
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