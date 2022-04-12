В нормативы по времени не уложились. В ТРЦ "Планета" прошла тренировочная эвакуация
Первые пожарные машины начали прибывать к ТЦ в 07:45. По легенде в ТЦ произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Производятся эвакуация, встреча подразделений, боевое развертывание по спасению людей и тушению пожара.
В разгар дня торговый центр может вмещать до 10 тысяч человек. В 8 утра людей здесь было немного - около 500 человек.
По регламенту на эвакуацию дается 12 минут. Уложиться в это время не получилось - потребовалось 15 минут.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Поехали!" По улицам Перми гулял космонавт
В Прикамье подвели итоги конкурса грантов для начинающих фермеров
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.04.2022
Завершились раскопки на улице КИМ в пермской Мотовилихе
В Перми последнюю неделю работает авторская выставка работ Никаса Сафронова
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.04.2022
Пермякам станет доступен новый личный кабинет пассажира
Всё больше клиентов «Т Плюс» выбирают электронные квитанции
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.04.2022
В Перми временно перекроют участок Восточного обхода
Добавить комментарий: