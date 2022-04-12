В Прикамье подвели итоги конкурса грантов для начинающих фермеров

В краевом Министерстве агропромышленного комплекса объявили итоги ежегодного конкурса грантов для начинающих фермеров. Нынче победителями стали 24 человека. Каждый из них получит на развитие своего дела до трех миллионов рублей. Какие проекты в сельском хозяйстве хотят реализовать?Фермер Андрей Ибрагимов показывает место будущей рыбной фермы. На земельном участке в районе Старых Лядов планирует оборудовать бассейны и выращивать там форель. Мощность — до трех тонн ежегодно.Мы уже видим вырытые котлованы. Сюда будут помещаться уже выращенные рыбы.С готовой бизнес-идеей фермер пошел в краевое Министерство агропромышленного комплекса. Там ему помогли заявиться на грант по программе «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным, а также отправили на трехмесячное обучение. В этом году он один из обладателей гранта.Андрей Ибрагимов, фермер: "Посмотрел - субсидии, дотации, я понял, что тоже хочу этим заняться. Я вижу, что государство именно сельхозтоваропроизводителям дает зеленый свет".Размер господдержки на развитие собственного бизнеса — до 3 млн рублей. В этом году результаты конкурса подвели раньше обычного.Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Мы провели этот конкурс для того, чтобы довести средства до получателей мер поддержки максимально рано. Чтобы к началу посевной, они имели возможность уже распоряжаться средствами гранта и начать реализовывать свой проект".По результатам отбора конкурсная комиссия предоставила грант 24 аграриям: среди них животноводческие и рыбные фермы, пасеки, хозяйства по разведению индюков. Всего же за последние несколько лет, благодаря гранту «Агростартап», успешный бизнес имеют больше 150 фермеров. Так, например, Александр Кандаков из кунгурской деревни - сегодня владелец фермы на четыреста овец.Александр Кандаков, фермер: "Я развился до такой степени, когда надо было делать какой-то дальше рывок. Этот грант дал возможность этот рывок сделать".Сегодня для аграриев Прикамья действует множество мер поддержки, работает центр развития агробизнеса, где консультируют начинающих фермеров. По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, краевой Минагро расширил количество и объем субсидий для сельхозпроизводителей практически по всем направлениям. На 50% увеличена поддержка по программе «Агростартап» – до 69 млн рублей. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сохраняем ранее анонсированные объемы поддержки отрасли. В этом году на развитие сельского хозяйства будет направлено более 3 млрд рублей. Не только для крупных производителей, но и для малых форм хозяйствования эти средства будут направлены".Как, например, сельхозпроизводитель Андрей Ибрагимов из Старых Лядов. Грантовую поддержку мужчина получит уже в ближайшее время, а к концу лета - воплотить мечту в жизнь — запустить рыбное хозяйство.