← Для медучреждений Прикамья закупят оборудование на полмиллиарда рублей
Осторожно: первоцвет!
Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, для охраны первоцветов ежегодно с апреля по май проводится Всероссийская экологическая кампания «Осторожно, Первоцвет!».
За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан – от 1,5 до 5 тысяч рублей, для организаций – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Впрочем, чаще всего краснокнижные первоцветы встречается в заповедниках на севере Прикамья, куда доступ людям ограничен и законом, и ландшафтом. Самая распространенная в Прикамье разновидность первоцвета - ветреница лесная - в Красную книгу не занесена.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Для медучреждений Прикамья закупят оборудование на полмиллиарда рублей
Вынужденные переселенцы с Донбасса и Украины смогут получить бесплатную юридическую помощь в МФЦ Прикамья
Лесные пожарные Прикамья получили новые автоцистерны
Лучшие театры России – городу Перми
В "Олимпии" завершаются Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию
В Прикамье разработан второй пакет мер помощи бизнесу
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2022
В Березниках устанавливают обстоятельства драки подростков
Предприниматели смогут получить субсидию на возмещение затрат до 5 млн рублей
Добавить комментарий: