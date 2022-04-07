Осторожно: первоцвет!

На территории Перми растёт несколько видов первоцветов, занесённых в Красную книгу России и края, среди них прострел раскрытый (сон-трава), ветреница уральская и отогнутая. Их необходимо беречь.

Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, для охраны первоцветов ежегодно с апреля по май проводится Всероссийская экологическая кампания «Осторожно, Первоцвет!».

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан – от 1,5 до 5 тысяч рублей, для организаций – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Впрочем, чаще всего краснокнижные первоцветы встречается в заповедниках на севере Прикамья, куда доступ людям ограничен и законом, и ландшафтом. Самая распространенная в Прикамье разновидность первоцвета - ветреница лесная - в Красную книгу не занесена.