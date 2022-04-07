Пермь приведут в порядок до конца апреля

До конца апреля Пермь должна быть вычищена от мусора и отмыта от зимней грязи. С таким поручением к городским властям обратился губернатор Дмитрий Махонин. Совещание было посвящено текущему содержанию территории краевой столицы. Глава региона пояснил, что на региональный портал "Управляем вместе" поступает много жалоб от пермяков на лужи и грязь. Лужа возле городской поликлиники №5 на Героев Хасана хоть уже и не такая большая, как на фотографиях размещенных накануне на портале «Управляем вместе», но всё равно обувь от этого чище явно не становится.На бульварной части Тихого Компроса работает трактор, но было бы лучше, если крупногабаритная техника зашла, что называется, ещё «вчера». На тротуарах по обе стороны Комсомольского проспекта тоже хватает проблемных участков.Татьяна Нигматуллина: "Грязно, с детьми идти сложно до садика, лужи, грязь везде".Помимо грязи – ещё один весенний сюрприз – мусор. Он буквально вытаивает. То, что люди не донесли до урны, теперь у всех на виду. На улице Технической главная проблема не грязь, хотя и с этим не всё в порядке, а наледь. Идти довольно трудно, особенно если у вас обувь с плоской подошвой.На ненадлежащее содержание улиц в краевой столице обратил внимание глава региона Дмитрий Махонин и дал поручение городским властям взять под особый контроль этот вопрос в связи с частыми жалобами жителей Перми на портале «Управляем вместе» и в соцсетях.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "За уборкой снега надо убирать уже грязь, понятно, что цикл исполнения работ говорит о том, что когда круглосуточно температура будет плюсовая. Алексей Николаевич, вас и ваших заместителей ориентирую на то, чтобы максимально быстро город привели в порядок, и у нас всё было чисто и комфортно". Также на совещании обсудили вопросы создания комфортных условий для жизни, так как это одна из приоритетных задач в развитии Прикамья, а именно проектирование ливневой канализации в Перми.Сергей Красильников, и.о. заместителя главы администрации города Перми: "Центр у нас не подтапливало и не было такого сильного подтопления при выпадении осадков. Необходимо дополнительно построить порядка 100 километров сетей. Вся ливневая канализация у нас в основном предусмотрена в проектах реконструкции и строительства дорог. Как правило, отдельной практики по строительству сетей ливневой канализации у нас нет".В центре Перми уже относительно чисто и сухо, чего не скажешь о второстепенных дорогах и внутридворовых проездах, где снег днём постепенно тает, а ночью замерзает.