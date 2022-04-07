Пермь приведут в порядок до конца апреля
Татьяна Нигматуллина: "Грязно, с детьми идти сложно до садика, лужи, грязь везде".
Помимо грязи – ещё один весенний сюрприз – мусор. Он буквально вытаивает. То, что люди не донесли до урны, теперь у всех на виду. На улице Технической главная проблема не грязь, хотя и с этим не всё в порядке, а наледь. Идти довольно трудно, особенно если у вас обувь с плоской подошвой.
На ненадлежащее содержание улиц в краевой столице обратил внимание глава региона Дмитрий Махонин и дал поручение городским властям взять под особый контроль этот вопрос в связи с частыми жалобами жителей Перми на портале «Управляем вместе» и в соцсетях.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "За уборкой снега надо убирать уже грязь, понятно, что цикл исполнения работ говорит о том, что когда круглосуточно температура будет плюсовая. Алексей Николаевич, вас и ваших заместителей ориентирую на то, чтобы максимально быстро город привели в порядок, и у нас всё было чисто и комфортно". Также на совещании обсудили вопросы создания комфортных условий для жизни, так как это одна из приоритетных задач в развитии Прикамья, а именно проектирование ливневой канализации в Перми.
Сергей Красильников, и.о. заместителя главы администрации города Перми: "Центр у нас не подтапливало и не было такого сильного подтопления при выпадении осадков. Необходимо дополнительно построить порядка 100 километров сетей. Вся ливневая канализация у нас в основном предусмотрена в проектах реконструкции и строительства дорог. Как правило, отдельной практики по строительству сетей ливневой канализации у нас нет".
В центре Перми уже относительно чисто и сухо, чего не скажешь о второстепенных дорогах и внутридворовых проездах, где снег днём постепенно тает, а ночью замерзает.
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