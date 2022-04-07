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Для медучреждений Прикамья закупят оборудование на полмиллиарда рублей
Всего в рамках закупок планируется приобрести 36 единиц высокотехнологичного оборудования. В их числе компьютерный и магнитно-резонансный томографы для городской клинической больницы имени С. Н. Гринберга. Кроме того, планируется закупить 1 компьютерный томограф для Краснокамской городской больницы и 33 единицы новейшего ультразвукового оборудования для больниц и поликлиник Кунгура, Соликамска, Перми, Коми-Пермяцкого округа, Бардымского, Большесосновского, Карагайского муниципальных округов, Чайковского, Нытвенского, Оханского городских округов.
Финансирование закупок предусмотрено в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края», а также по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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