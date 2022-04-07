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Вынужденные переселенцы с Донбасса и Украины смогут получить бесплатную юридическую помощь в МФЦ Прикамья
Квалифицированные юристы и адвокаты проконсультируют по правовым вопросам – получение статуса беженца или вынужденного переселенца, предоставление временного убежища, вопросы трудоустройства и другие случаи.
В настоящее время вынужденным переселенцам, прибывшим самостоятельно к близким и родственникам, проживающим в Пермском крае, оказывается необходимое содействие. В том числе в размещении, обустройстве, а также материальная и психологическая помощь.
Получить бесплатную юридическую помощь жители Донбасса и Украины могут по предварительной записи. Уточнить перечень филиалов МФЦ, в которых предоставляются бесплатные юридические консультации, и записаться на прием можно по тел.: 8 800 23 43 75 или (342) 270 11 20.
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