Лесные пожарные Прикамья получили новые автоцистерны

Лесные пожарные Прикамья получили шесть новеньких специализированных машин. Это настоящие вездеходы, способные пробраться в самые труднодоступные места. И уже в скором времени им удастся показать себя в деле. Первое знакомство с новой техникой. Водитель Пермского лесопожарного центра Андрей Смирнов показывает устройство современной автоцистерны, поступившей на службу. Теперь борьба с лесными пожарами будет вестись еще эффективнее, уверен он.Андрей Смирнов, водитель Пермского лесопожарного центра: "Одно название «Урал» само за себя говорит, это самая у нас такая проходимая машина считается. Сейчас тут убрали рычаги, сделали электронику. Всё теперь кнопочками включается".Помимо комфорта в машине всё необходимое оборудование. Здесь и комплект снаряжения на семь человек, и 20-метровые рукава, и цистерна на шесть тысяч литров воды.Автомобиль оснащен шестью колесами высокой проходимости, а также специальной лебедкой. Она поможет вытащить машину из любого оврага. А значит, пожарные смогут выполнить любую поставленную задачу.Всего на вооружение поступили пять таких машин. Техника будет защищать леса Перми, Чайковского, Гайнов, Чердыни и Сивы. В торжественной обстановке ключи сотрудникам вручил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.Оборудование закупается в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным. Сегодня Пермский край - один из лидеров в этом направлении. За последние три года лесопожарные центры региона получили 27 машин за счет федеральных и 23 машины за счет краевых средств. Бульдозеры, тракторы, квадроциклы, грузовики повышенной проходимости.Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "У нас планируется в ближайшее время по федеральному проекту «Сохранение лесов» еще закупка техники — автомобили с высокой проходимостью. Малые лесопожарные комплексы, которые также оборудуются емкостью с водой, помпами".Особое внимание мониторингу. С 2016 года в Прикамье работает система автоматизированного обнаружения лесных пожаров. Фиксируют задымления видеокамеры. Как результат - предотвращено 37 случаев возникновения лесных пожаров.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы с вами реализуем проект четырехуровневого мониторинга ситуации с выявлением пожаров. И важно, чтобы локализация и устранение пожаров было как можно быстрее. Об этом мы тоже неоднократно говорили. 80 процентов по итогам прошлого года пожаров ликвидировались в первые сутки".В Министерстве природных ресурсов заверили: Пермский край готов к новому пожароопасному сезону. Новые машины — только лишь первая партия. Всего же в этом году будет закуплено 23 пожарных автомобиля.