← Лучшие театры России – городу Перми
Вынужденные переселенцы с Донбасса и Украины смогут получить бесплатную юридическую помощь в МФЦ Прикамья →
Лесные пожарные Прикамья получили новые автоцистерны
Андрей Смирнов, водитель Пермского лесопожарного центра: "Одно название «Урал» само за себя говорит, это самая у нас такая проходимая машина считается. Сейчас тут убрали рычаги, сделали электронику. Всё теперь кнопочками включается".
Помимо комфорта в машине всё необходимое оборудование. Здесь и комплект снаряжения на семь человек, и 20-метровые рукава, и цистерна на шесть тысяч литров воды.
Автомобиль оснащен шестью колесами высокой проходимости, а также специальной лебедкой. Она поможет вытащить машину из любого оврага. А значит, пожарные смогут выполнить любую поставленную задачу.
Всего на вооружение поступили пять таких машин. Техника будет защищать леса Перми, Чайковского, Гайнов, Чердыни и Сивы. В торжественной обстановке ключи сотрудникам вручил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Оборудование закупается в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным. Сегодня Пермский край - один из лидеров в этом направлении. За последние три года лесопожарные центры региона получили 27 машин за счет федеральных и 23 машины за счет краевых средств. Бульдозеры, тракторы, квадроциклы, грузовики повышенной проходимости.
Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "У нас планируется в ближайшее время по федеральному проекту «Сохранение лесов» еще закупка техники — автомобили с высокой проходимостью. Малые лесопожарные комплексы, которые также оборудуются емкостью с водой, помпами".
Особое внимание мониторингу. С 2016 года в Прикамье работает система автоматизированного обнаружения лесных пожаров. Фиксируют задымления видеокамеры. Как результат - предотвращено 37 случаев возникновения лесных пожаров.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы с вами реализуем проект четырехуровневого мониторинга ситуации с выявлением пожаров. И важно, чтобы локализация и устранение пожаров было как можно быстрее. Об этом мы тоже неоднократно говорили. 80 процентов по итогам прошлого года пожаров ликвидировались в первые сутки".
В Министерстве природных ресурсов заверили: Пермский край готов к новому пожароопасному сезону. Новые машины — только лишь первая партия. Всего же в этом году будет закуплено 23 пожарных автомобиля.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Лучшие театры России – городу Перми
В "Олимпии" завершаются Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию
В Прикамье разработан второй пакет мер помощи бизнесу
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2022
В Березниках устанавливают обстоятельства драки подростков
Предприниматели смогут получить субсидию на возмещение затрат до 5 млн рублей
Музеи-победители краевого конкурса приступили к реализации своих проектов
В Прикамье закрыты 4 ледовые переправы
В Пермском департаменте транспорта прошла экскурсия
Добавить комментарий: