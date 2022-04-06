«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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31.03.2022 в 08:30
15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
31.03.2022 в 08:55
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2022
В Прикамье обсудили проведение фестиваля "Студенческая весна"
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На Пермской ярмарке открывается традиционная площадка «Регионы России»
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер
В Перми стартуют гастроли театра «Балет Бориса Эйфмана»
Оттаяли «подснежники». Пермяки в соцсетях выкладывают фото мини-свалок
В Прикамье за сутки выявлено 250 случаев COVID-19
В Перми пройдёт Всероссийская акция «Десять тысяч шагов к жизни»
35 свёртков героина. Полиция задержала оптового закладчика
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Как работает новая антикризисная программа на местах
Курсы переквалификации помогут поменять профессию и стать востребованным специалистом
Ограничение авиарейсов из Перми на юг России продлено до 13 апреля
В Прикамье обсудят меры по поддержанию экономической стабильности региона
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На перекрестке улиц Екатерининской и Попова отключили светофор
Губернатор посетил с рабочим визитом производственную площадку компании «ЭЛКАМ-нефтемаш»
На поврежденном магистральном газопроводе «Уренгой – Центр-2» начались восстановительные работы
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2022
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2022
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2022
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