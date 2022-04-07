В Прикамье разработан второй пакет мер помощи бизнесу

6 апреля состоялось заседание штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина.В Прикамье расширят перечень пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по УСН в 2022 году.В рамках первого пакета мер поддержки в регионе был установлен перечень пострадавших отраслей, предприятия из которых могут воспользоваться льготными ставками на УСН. Это такие сферы деятельности, как производство компьютеров, непродовольственная торговля, складское хозяйство, разработка компьютерного ПО, туризм, гостиничный бизнес, кинотеатры, конференции и выставки, санаторно-курортная деятельность, спортивные мероприятия.Сейчас в перечень пострадавших отраслей планируется включить также производство пищевых продуктов, в том числе хлеба, мяса, муки, круп, молочной продукции и некоторой другой продукции, производство напитков, а также деятельность СМИ – телевизионное и радиовещание, деятельность информагентств, периодические публикации и другие.Отменяют условия для получения налогового вычета в 100 кв м по налогу на имущество для микропредприятий (с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 млн). Этой льготой смогут воспользоваться порядка 500 микропредприятий.Отдельно прорабатывается предложение федерации о продлении «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных ИП по УСН и ПСН до 2024 года включительно.Кроме того, предлагается отменить увеличения арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности региона, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Также рассматривается отмена увеличения арендной платы по договорам аренды государственного имущества. В свою очередь, региональные власти будут рекомендовать органам местного самоуправления проработать аналогичные меры поддержки в части муниципальных земельных участков и имущества.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин одобрил озвученные предложения и поручил профильным ведомствам подготовить всю необходимую нормативно-правовую базу в максимально короткие сроки.